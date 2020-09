Marco Vannini, assolta la pm che condusse l’inchiesta: indagini «approfondite e complete» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Omicidio Marco Vannini, assolta la pm Alessandra D’Amore che aveva condotto le indagini sulla morte del bagnino di Cerveteri. Il pubblico ministero era finito sotto accusa dopo che il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ipotizzando una possibile negligenza aveva disposto una azione disciplinare nei suoi confronti. assolta la pm D’Amore: indagò sul caso Vannini in maniera approfondita e completa Il Ministro aveva chiesto che si accertasse se la stessa avesse agito in maniera irreprensibile nello svolgimento delle indagini preliminari. Ebbene, questo l’esito degli accertamenti condotti sul suo operato: «Nessun elemento contro Federico Ciontoli». Confutata anche la contestazione sul mancato sequestro della villa dei ... Leggi su urbanpost

periodicodaily : 'mio figlio Marco' il libro sulla vita di Marco Vannini e le vicende giudiziarie - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #MarcoVannini, il Csm assolve la pm D’Amore: «Nessun elemento contro #FedericoCiontoli» - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #MarcoVannini, il Csm assolve la pm D’Amore: «Nessun elemento contro #FedericoCiontoli» - RassegnaZampa : #MarcoVannini, il Csm assolve la pm D’Amore: «Nessun elemento contro #FedericoCiontoli» - Piergiulio58 : Marco Vannini, il Csm assolve la pm D’Amore: «Nessun elemento contro Federico Ciontoli» - -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Vannini

Corriere della Sera

Caso Vannini: era stata avanzata l'archiviazione per il pm Alessandra D'Amore, a distanza di settimane è arrivata anche l'assoluzione del Csm per il pm che si occupò delle indagini relative all'uccisi ...Quando inizia Quarto Grado? Quando, cioè, Gianluigi Nuzzi tornerà ad andare in onda su Rete 4 dopo la lunga pausa estiva? Ebbene la trasmissione che si occupa di gialli ovvero di casi di cronaca nera ...