#iltempodioshø (Di mercoledì 2 settembre 2020) Luigi Di Maio, è andato a Tripoli per incontrare il capo del governo di unità nazionale Serraj e tentare di riallacciare le relazioni italo-libiche. Il ministro degli Esteri ha ritirato fuori l'accordo raggiunto nel 2008 tra Silvio Berlusconi e Gheddafi che prevede la costruzione dell'Autostrada della pace. La storia dà ragione al Cavaliere. Leggi su iltempo

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #iltempodioshø