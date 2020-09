Il metodo Fiumicino esteso anche alle scuole: dopo un caso, tamponi rapidi per sapere in mezz’ora chi è contagiato. Il piano del Lazio (Di mercoledì 2 settembre 2020) tamponi rapidi per tutti, equipe scolastiche nelle Asl e un referente medico a disposizione di ogni istituto. E al primo caso di positività, accorrerà l’unità mobile per effettuare i test veloci e capire, nel giro di 30 minuti, quanti sono gli studenti eventualmente contagiati. Così il Lazio si sta preparando per affrontare quello che in Regione già chiamano lo “tsunami-scuola”. L’unità di crisi regionale sul Covid-19, guidata dall’assessore alla sanità Alessio D’Amato, si è accordata con la Regione Veneto per l’acquisto di 1 milione di test rapidi, gli stessi che da giorni vengono effettuati negli aeroporti di Roma ai vacanzieri di ritorno dalle mete a rischio. Fra i tecnici non vige molto ... Leggi su ilfattoquotidiano

La preside Maucioni del "Da Vinci" di Maccarese va in pensione: il "saluto" del Sindaco

Fiumicino – Da oggi la professoressa Antonella Maucioni non sarà più la preside del Liceo Da Vinci di Maccarese. Andrà in pensione dopo una vita dedicata alla scuola, alle ragazze e ai ragazzi. Biolog ...

Coronavirus, nel Lazio 146 nuovi contagi, il 57% con link di rientro

"Oggi nel Lazio si registrano 146 casi e un decesso, di questi il 57% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi)". Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità ...

