Filippo De Poli ed Elisa Paladin: chi sono i terrapiattisti arrivati a Ustica (Di mercoledì 2 settembre 2020) La storia dei terrapiattisti che volevano trovare la fine del mondo ma si sono fermati dopo aver rischiato il naufragio a Ustica ieri ha lasciato molte persone con il dubbio che fosse inventata. Invece il Gazzettino documenta che la coppia di amici veneziani esiste davvero. Si chiamano Filippo De Poli ed Elisa Paladin e non usano la tecnologia. La vicenda l’aveva raccontata ieri a La Stampa Salvatore Zichichi, il medico dell’Ufficio di sanità marittima del ministero della Salute che da Palermo li ha aiutati: i due terrapiattisti veneti volevano dimostrare arrivando in Sicilia che la Terra non è rotonda. La coppia veneziana oltretutto ha anche violato le restrizioni per il lockdown perché ha preso la decisione di ... Leggi su nextquotidiano

VENEZIA Forse si diranno un salomonico «va bene così» e resteranno fermi nella loro credenza. O forse ci riproveranno per smontare quel fatale inganno che è - a detta loro - la sfericità della Terra.

