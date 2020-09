Esclusiva: Inter, incontro per Fares. Ma la Lazio resta in pole per un motivo (Di mercoledì 2 settembre 2020) La telenovela Mohamed Fares è arrivata quasi alla soluzione definitiva. Alla Lazio manca un solo milione e mezzo di bonus, anche se ieri c’è stato un incontro con l’Inter per il terzino sinistro in uscita dalla Spal. L’offerta nerazzurra è prestito oneroso da 1,5 con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions a 7 milioni più bonus. Ma la Spal vuole monetizzare subito e così Lotito resta in pole perché la Lazio ha messo sul tavolo 8 milioni, appena due in meno rispetto a quanto chiede la Spal. Si ragiona ancora sulla contropartita Palombi, ma aumentando con un milione e mezzo di bonus la Lazio può chiudere in breve tempo. Regalando a Simone Inzaghi la prima scelta per la ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : Conte, Messi, Vidal e non solo AUSILIO IN ESCLUSIVA A SKY ? - emipro74 : RT @AlfredoPedulla: #Inter, incontro per #Fares. #Lazio in pole per un motivo - Yuro_23 : RT @AlfredoPedulla: #Inter, incontro per #Fares. #Lazio in pole per un motivo - Stetobald : RT @AlfredoPedulla: #Inter, incontro per #Fares. #Lazio in pole per un motivo - interistadoc_ : RT @AlfredoPedulla: #Inter, incontro per #Fares. #Lazio in pole per un motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Inter Esclusiva: Inter, incontro per Fares. Ma la Lazio resta in pole per un motivo alfredopedulla.com Nasce la nuova Serie A: oggi alle 12 i calendari, per la prima volta evento in digitale

Giorno di calendario in Serie A. Evento che sarà totalmente digitale e particolarmente veloce: Inter e Atalanta dalla seconda giornata, ci spera anche lo Spezia La Serie A 2020-21 si svela oggi a part ...

Serie A, oggi alle 12 il calendario: nasce la nuova stagione

Oggi alle 12 il sorteggio del calendario della Serie A, si svolgerà in modo telematico e sarà una cerimonia molto differente rispetto al passato. La nuova Serie A è ormai alle porte, manca solo l'ulti ...

Giorno di calendario in Serie A. Evento che sarà totalmente digitale e particolarmente veloce: Inter e Atalanta dalla seconda giornata, ci spera anche lo Spezia La Serie A 2020-21 si svela oggi a part ...Oggi alle 12 il sorteggio del calendario della Serie A, si svolgerà in modo telematico e sarà una cerimonia molto differente rispetto al passato. La nuova Serie A è ormai alle porte, manca solo l'ulti ...