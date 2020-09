Decreto Covid, ok della Camera alla fiducia (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Passa con voto di fiducia alla Camera il Decreto Covid con 276 sì, 194 no e 1 astenuto. Secondo quanto riportato da Ansa, sono 24 i deputati del Movimento 5 Stelle che non hanno preso parte al voto di fiducia sul Decreto Covid. I nominativi dei deputati che non hanno votato la fiducia, tra i quali vi sono alcuni assenti per malattia, sono: Businarolo, Carelli, Corda, Del Sesto, Di Stasio, Ehm, Grillo, Grippa, Iorio, Maniero, Marzana,, Romano, Siragusa, Terzoni, Donno, Fantinati, Grimaldi, Invidia, Mammì, Manzo Misiti, Sapia, Spessotto e Trizzino. Leggi su quifinanza

