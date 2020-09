Covid-19, la situazione aggiornata dei contagi nel Sannio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumentano i contagi da Covid-19 nella provincia di Benevento. Secondo l’ultimo bollettino dell’Asl il numero di positivi sale a 32, di cui 30 a domicilio e 2 ricoverati al San Pio. Nelle ultime 24 ore si sono registrati contagi a San Lorenzello, Dugenta e Reino (3), mentre si segnala un guarito a Torrecuso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Aversa – Il sindaco di Aversa Alfonso Golia ha aggiornato la situazione coronavirus in città: “Rispetto a ieri, abbiamo un caso positivo. Pertanto ad Aversa i casi attualmente positivi sono 70. Vi com ...

A Genoni il primo caso di positività al Covid-19

A Genoni il primo caso di positività al coronavirus dall'inizio della pandemia. Lo ha comunicato poco fa alla popolazione il sindaco Gianluca Serra: "Per il residente risultato positivo è stato dispos ...

