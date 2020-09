Biohazard Village compare su Steam ma ovviamente non si tratta di Resident Evil 8 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Capcom ha annunciato Resident Evil Village a giugno. Il prossimo Resident Evil arriverà su PlayStation 5, PC Windows tramite Steam e Xbox Series X nel 2021. Biohazard Village, comparso di recente su Steam, non è chiaramente il nuovo gioco di Capcom, nonostante il nome e il logo siano molto (troppo) simili.In realtà si potrebbe creare una confusione tra i 2 giochi. Dopotutto, Capcom chiama la serie Resident Evil Biohazard nel suo paese natale, in Giappone. In effetti, il gioco horror di nuova generazione si chiamerà Biohazard Village all'estero, sulla base del sito web giapponese del gioco, quindi è probabile che Capcom ... Leggi su eurogamer

