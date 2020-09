Berlusconi positivo al covid (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 02 SET - Il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2, in seguito a un ulteriore controllo precauzionale. E' quanto rende noto Forza Italia. Il Presidente continua a ... Leggi su corrieredellosport

