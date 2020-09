Beatrice Valli, quella frase sulle donne non va giù a molti: “Senza figli si sentono…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Beatrice Valli nella bufera. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è stata, nel corso delle ultime ore, al centro di una vera e propria ondata polemica. Il motivo? Alcune esternazioni non felici di cui si è resa protagonista sul suo profilo Instagram. Tutto è nato quando una sua follower le ha chiesto se fosse faticosa la vita con tre bambini. «Quando donne senza figli mi dicono di essere stanche. Non oso immaginare cosa farebbero se ne avessero tre», ha risposto la Valli, con un pizzico di superficialità. Le scuse di Beatrice Valli Affermazione, quelle esternate da Beatrice Valli, che hanno immediatamente suscitato una furente reazione del web. Tantissime sono state le ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ Beatrice Valli finisce al centro delle polemiche: ecco cos’è successo! - #‘Uomini #Donne’… - Zainsvoice__ : Comunque create polemica su tutto eh Avete frainteso voi, perchè volevate fraintendere, e avete creato un polvero s… - Jada_CJ : Io Beatrice Valli non la seguo però se paragonate l'Università al crescere tre figli, mi sa che ha ragione lei, non avete idea. - seirawasilewski : ah no che falsa che sono, beatrice valli dice che le donne si stancano solo con i bambini quindi nientw - spirosa22 : Per quanto mi riguarda, io lavoro tutte le mattine dal lunedì al sabato, senza un orario preciso e il pomeriggio de… -