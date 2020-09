Ballando con le stelle 2020, debutto rimandato: quando andrà in onda (Di mercoledì 2 settembre 2020) La partenza di Ballando con le stelle 2020 slitta ancora dopo i casi di Coronavirus di Samuel Peron e Daniele Scardina: ecco quando andrà in onda. Ballando con le stelle 2020 deve ritardare il debutto ancora una volta, come annunciato da Selvaggia Lucarelli su Twiiter, e bisognerà incrociare le dite perchè la nuova data di messa in onda, il 19 settembre 2020, venga confermata. Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi di Milly Carlucci la quindicesima edizione del talent show non partirà come previsto il 12 settembre, dunque. Selvaggia Lucarelli, uno degli storici componenti della giuria lo ha annunciato su Twitter: "La prima puntata di Ballando con le ... Leggi su movieplayer

