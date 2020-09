Afragola, obbligo di mascherina 24 ore su 24 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il sindaco di Afragola Claudio Grillo ha emesso una nuova ordinanza oggi, 2 settembre 2020, per arginare l’emergenza sanitaria e l’aumento dei contagi: mascherina obbligatoria 24 ore su 24 e non solo dalle 18 e multe fino a 1000 euro per chi non rispetta le regole. Alla base della decisione del sindaco l’aumento dei casi in città che hanno raggiunto quota 12 positivi. L’ordinanza obbliga tutti i cittadini a usare la mascherina tutto il giorno, anche all’aperto, ovunque possano crearsi situazioni di assembramento, come le piazze, i parchi, oltre naturalmente all’obbligo di tenerla nei locali pubblici. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

