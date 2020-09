Vietato cantare a scuola: l’ultima trovata del Cts (Di martedì 1 settembre 2020) Valentina Dardari scuolabus con capienza fissata all'80%. A pieno carico solo in tragitti sotto i 15 minuti L’ultima trovata degli esperti scelti dal governo è quella di vietare agli alunni di cantare. Bambini e ragazzini non potranno quindi intonare le canzoni dei cartoni animati o dei propri cantanti preferiti. Potranno togliersi la mascherina ma guai a intonare una qualsivoglia canzone. Che poi, non è che a scuola uno passi le ore a cantare, a meno che non si tratti della lezione di canto. A scuola Vietato cantare In una nota del Cts si legge nero su bianco: “Nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in ... Leggi su ilgiornale

nickpan21 : @marieta99044909 Scusa ma di cosa si pente? È mica vietato cantare. - nickpan21 : @Corriere Perché scusarsi? È vietato cantare? - INSTABILOBOSS : @chetempochefa @vascorossi Non capisco cosa c'entrano i terrapiattisti. Se uno crede che la Terra e' piatta come un… - gimax958 : @HuffPostItalia Brutta razza infame di deficienti sinistroidi ..è vietato cantare ? -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato cantare Vietato cantare a scuola: l’ultima trovata del Cts il Giornale Vietato cantare a scuola: l’ultima trovata del Cts

L’ultima trovata degli esperti scelti dal governo è quella di vietare agli alunni di cantare. Bambini e ragazzini non potranno quindi intonare le canzoni dei cartoni animati o dei propri cantanti pref ...

"Ballo vietato? Servono aiuti alle orchestre"

di Quinto Cappelli Da tempo i cantanti e le orchestre da ballo italiano e spettacolo (Obis) dell’Unione di categoria sono in agitazione "per l’aggravarsi della crisi economica e lavorativa che dalla f ...

L’ultima trovata degli esperti scelti dal governo è quella di vietare agli alunni di cantare. Bambini e ragazzini non potranno quindi intonare le canzoni dei cartoni animati o dei propri cantanti pref ...di Quinto Cappelli Da tempo i cantanti e le orchestre da ballo italiano e spettacolo (Obis) dell’Unione di categoria sono in agitazione "per l’aggravarsi della crisi economica e lavorativa che dalla f ...