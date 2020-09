Us Open 2020, Giorgi: “Era complicato cominciare bene. Contro Osaka sarà interessante” (Di martedì 1 settembre 2020) “Era la prima partita dopo una pausa quindi era complicato iniziare bene, poi però nel secondo sono tornata a giocare sul mio migliore livello, così come durante l’ultima parte del terzo set”. Queste le parole di Camila Giorgi dopo la vittoria Contro Alison Van Uytvanck nel match valevole per il primo turno degli Us Open 2020. La tennista marchigiana si è imposta in tre set con il punteggio di 2-6 6-1 7-5. Ora per l’azzurra ci sarà il difficile sContro con Naomi Osaka, testa di serie numero quattro del tabellone principale. “Sarà una partita interessante” – ha affermato Camila. Leggi su sportface

Open_gol : l primario del Sacco di Milano anticipa un sistema rapido sul quale sta lavorando il suo team, con test più veloci… - Open_gol : La sua foto è diventata una delle immagini più forti di quello che abbiamo attraversato Ed è stata scattata solo p… - Open_gol : Brava Larissa?? - GiornaleBarga : Jasmine Paolini subito fuori agli US Open eliminata dalla francese Garcia - sportface2016 : #USOpen - Le parole di Camila #Giorgi dopo la vittoria al primo turno -