Tosca, Motta, Enrico Ruggeri, Carlo Massarini, Fabio Troiano, Franco Arminio a “PeM! Parole e Musica in Monferrato” (Di martedì 1 settembre 2020) L’Italia intera è un mosaico di bellezze paesaggistiche con annesse le tante rassegne culturali e Musicali che esaltano i colori della nostra penisola offrendo l’occasione di conoscere luoghi stupendi e partecipare nel contempo ad eventi originali. E’ il caso di “PeM! Parole e Musica in Monferrato”,la rassegna di incontri, racconti e Musica che è diventata da tempo un punto di riferimento ben oltre i propri confini che si snoderà tra San Salvatore, Lu-Cuccaro e Valenza in Piemonte. Saranno dunque le colline del Monferrato, patrimonio e sito Unesco, riconosciuta terra di grande suggestione, incastonata nella provincia di Alessandria, ad un’ora da Torino, Milano e Genova, ad ospitare la quindicesima edizione di PeM, diretta ... Leggi su optimagazine

JamSession20 : Stasera parte il PEM! 2020 Scopri tutti gli artisti e le date #live #musis #lamusicanonsiferma #pem2020 - JamSession20 : ‘PEM!’ 2020: Da Enrico Ruggeri a Tosca, da Motta a Carlo Massarini - EnricoDeregibus : RT @vocixlaliberta: Martedì prende il via #PeM - Parole e Musica in Monferrato la manifestazione che vede il nostro amico @EnricoDeregibus… - IulianoLorenza : Al via 'PeM! 2020' con Motta, Ruggeri, Tosca, Carlo Massarini - - ExPartibus : Al via 'PeM! 2020' con Motta, Ruggeri, Tosca, Carlo Massarini - -

Ultime Notizie dalla rete : Tosca Motta Ruggeri, Tosca, Motta e altro ancora: a settembre ‘Pem! Parole e musica in Monferrato’ L'Opinionista Il tango di Piazzolla, Mirabilia a Cuneo e Motta nel Monferrato

Un’altra giornata di intrattenimento sulla terrazza del centro culturale Lomborso16, nel cuore di San Salvario dove alle 16 la Terrazza della Felicità ospita un nuovo evento letterario con l’autore pe ...

"PeM!" 2020, il programma: Motta, Ruggeri, Tosca...

La rassegna piemontese di incontri che si svolge fra le colline del Monferrato, ideata da Riccardo Massola, diretta da Enrico Deregibus, e arrivata alla quindicesima edizione, si svolgerà anche quest' ...

Un’altra giornata di intrattenimento sulla terrazza del centro culturale Lomborso16, nel cuore di San Salvario dove alle 16 la Terrazza della Felicità ospita un nuovo evento letterario con l’autore pe ...La rassegna piemontese di incontri che si svolge fra le colline del Monferrato, ideata da Riccardo Massola, diretta da Enrico Deregibus, e arrivata alla quindicesima edizione, si svolgerà anche quest' ...