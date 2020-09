Mortara, annullata la 54esima edizione della Sagra dell'oca (Di martedì 1 settembre 2020) Mortara, Pavia,, 1 settembre 2020 " La Sagra dell'oca di Mortara non si farà. Lo ha deciso l'amministrazione comunale in considerazione delle norme di contenimento dell'epidemia del Covid-19 che ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Mortara annullata

Il Giorno

Mortara (Pavia), 1 settembre 2020 – La Sagra dell’oca di Mortara non si farà. Lo ha deciso l’amministrazione comunale in considerazione delle norme di contenimento dell’epidemia del Covid-19 che rendo ...La Regione non avrebbe ricevuto il parere unanime di tutte le amministrazioni Vigevano, Mortara e Abbiategrasso in coro: «Nessuno ce li ha mai chiesti» Vigevano Atti formali? Nessuno ce li ha mai chie ...