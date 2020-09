‘Molecole’ in pre-apertura a Venezia 77, il regista: “La città riparte se resa accessibile” (Di martedì 1 settembre 2020) VENEZIA – Tra misure di sicurezza anti-Covid e tappeto rosso ‘soffocato’ da un’alta barricata per non creare assembramenti all’arrivo delle star, la 77. Mostra del Cinema di Venezia (2-12 settembre) e’ pronta a partire e a restituire un po’ di normalita’ ai professionisti del settore e agli amanti della settima arte. Oggi, nella giornata di pre-apertura, Andrea Segre ha presentato nella sezione Fuori concorso ‘Molecole’, in arrivo sul grande schermo il 3 settembre con ZaLab Film in collaborazione con Lucky Red. Il Coronavirus non sta soltanto modificando le abitudini di tutti ma sta anche influenzando la cinematografia di questo periodo. Leggi su dire

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 È il documentario MOLECOLE, che Andrea Segre ha girato nella Venezia chiusa per il coronavirus,… - eehnatt : RT @artribune: Molecole: Il film di pre apertura di Venezia77 è firmato da Andrea Segre - HankHC91 : RT @artribune: Molecole: Il film di pre apertura di Venezia77 è firmato da Andrea Segre - artribune : Molecole: Il film di pre apertura di Venezia77 è firmato da Andrea Segre - luckyredfilm : RT @SkyTG24: Mostra di Venezia 2020, 'Molecole' è il film della serata di pre-apertura -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Molecole’ pre