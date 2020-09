Milan, un altro passo verso Tonali: Cellino ha firmato i documenti (Di martedì 1 settembre 2020) L'ormai ex centrocampista delle Rondinelle si appresta a diventare un nuovo calciatore Milanista: il presidente del Brescia ha controfirmato i contratti Leggi su 90min

