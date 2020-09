Inter, Brozovic: “Voglio battermi ancora a lungo per questa maglia” (Di martedì 1 settembre 2020) Il futuro di Brozovic sembra essere ancora all’Inter, parola del diretto Interessato. Nei giorni scorsi, infatti, il nome del centrocampista croato era stato accostato a diversi club europei importanti ed era, secondo alcuni, anche al centro di alcuni possibili scambi di mercato. Situazioni che hanno infastidito, e non poco, il centrocampista croato che, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, ha voluto ribadire la sua voglia di restare all’Inter e lottare e vincere per la maglia nerazzurra. Parole che hanno fatto molto piacere ai tifosi Interisti che lo hanno inondato di frasi affettuose e di stima, invitandolo a non prestare attenzione alle parole degli altri e rimanere concentrato sull’Inter per aiutare la squadra a raggiungere gli ... Leggi su giornal

