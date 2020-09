In Colombia stop ai cosmetici testati sugli animali (Di martedì 1 settembre 2020) Sperimentazione animale: la Colombia vieta produzione e commercio di cosmetici testati sugli animali entro i prossimi quattro anni È legge anche in Colombia il divieto di produzione e di commercializzazione di prodotti cosmetici testati sugli animali. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Colombiana della nuova norma, sarà proibito produrre, commercializzare e distribuire prodotti prodotti o… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

