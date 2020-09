Ferito nella battuta di caccia, all’indomani l’alce incorna il cacciatore e lo uccide (Di martedì 1 settembre 2020) incornato e ucciso dall’alce che meno di 24 ore prima lui stesso aveva Ferito durante una battuta di caccia nei boschi. Così è morto domenica 30 agosto Mark David, un cacciatore statunitense di 66 anni originario di Hillsboro, nello Stato dell’Oregon. L’uomo era convinto di aver colpito a morte l’animale ma, anche a causa del buio, non era riuscito ad individuare la sua carcassa e aveva deciso di tornare a casa per poi riprendere le ricerche all’indomani mattina. Il cacciatore è quindi tornato nei boschi il giorno seguente, accompagnato da un amico, convinto di poter finire l’animale. L’alce però era in agguato e quando ha percepito la sua presenza è spuntato all’improvviso tra i rami e lo ha caricato e ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Ferito nella battuta di caccia, all’indomani l’alce incorna il cacciatore e lo uccide - zazoomblog : Usa: ferito nella battuta di caccia il giorno dopo l’alce incorna il cacciatore e lo uccide - #ferito #nella… - Noovyis : (Usa: ferito nella battuta di caccia, il giorno dopo l’alce incorna il cacciatore e lo uccide) Playhitmusic - - amaryllide1 : 'un certo numero di truppe statunitensi è rimasto ferito nella Siria nord-orientale' - infoitinterno : Spara ai figli nel sonno, uno muore e l'altro è ferito: tragedia nella notte a Napoli -