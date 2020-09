Evade dai domiciliari ma viene scoperto: “Volevo solo una birra” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – “Volevo solo comprare delle birre”, si è difeso così Pasquale Ciccarelli quando, fermato dagli agenti, è stato accusato di evasione dai domiciliari. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per evasione il 26enne di Giugliano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari. Nonostante la misura che gli impediva di lasciare la sua abitazione, l’uomo è stato sorpreso in strada. Quando i militari gli hanno ribadito le prescrizioni imposte dal tribunale ha risposto di essere uscito per comprare delle birre. Ristretto in camera di sicurezza, è ora in attesa di giudizio. L'articolo Evade dai domiciliari ma viene ... Leggi su anteprima24

