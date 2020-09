Dopo Tenet, Elizabeth Debicki farà una miniserie storica (oltre a The Crown) (Di martedì 1 settembre 2020) (Foto: Getty Images)Nonostante le grandi difficoltà che, a causa del coronavirus, sta attraversando il mondo del cinema e dello spettacolo, si può proprio dire che questo sia il momento di Elizabeth Debicki. La giovanissima attrice australiana, classe 1990, si è fatta notare negli anni scorsi in film come Guardiani della galassia 2 e Widows, ma anche nella serie The Night Manager. Ora il grande exploit sul grande schermo: è lei la protagonista femminile di Tenet, l’ultima fatica di Christopher Nolan che sta portando milioni di spettatori nella sale di tutto il mondo. Fascino magnetico e talento raffinato, Debicki è Kat, moglie maltrattata pronta a qualunque cosa per salvare se stessa e il figlio. La grande notorietà che le viene da questo ultimo blockbuster sarà, ... Leggi su wired

CGcarmineCG : Ho visto TENET ieri sera. A parte l'emozione di essere tornato in sala dopo tanti mesi, il film mi é piaciuto tant… - myfavs11 : ieri sera sono andata al cinema dopo 7(s e t t e) mesi e persino il cielo mi ha regalato gioie? per non parlare di… - NicoleZecchini : Ieri sera sono andata al cinema dopo mesi e mesi, mi era mancato tanto. Oltre l’emozione nel vedere Tenet (Nolan s… - downeysvoice : Posso dire che Robert Pattinson mi è sempre stato sul cazzo, ma dopo aver visto tenet l'ho rivalutato? - iammmartina_ : Dopo aver visto tenet ho rivalutato tantissimo Robert Pattinson, twilight era troppo trash per poterlo apprezzare come attore #Tenet -