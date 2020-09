Covid, “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria”, la Cunial in piazza a Roma con i negazionisti (Di martedì 1 settembre 2020) “Sabato 5 settembre sarò in piazza Bocca della Verità, dalle ore 16.00, con il Popolo delle Mamme e con tutti coloro che chiedono la sospensione della Legge Azzolina e Lorenzin sui vaccini, e il ripristino immediato dei diritti costituzionali e fondamentali, da troppo tempo ormai calpestati e oltraggiati. Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria”. Sara Cunial interverrà alla manifestazione Romana Attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Fb, Sara Cunial, deputata ex M5S Sara Cunial ed ora al Misti (nella foto), ha confermato la sua presenza nella Capitale il prossimo 5 settembre, quando ‘i cosiddetti negazionisti’ (quanti in palese contrasto con le misure anti-Covid del ... Leggi su italiasera

italiaserait : Covid, “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria”, la Cunial in piazza a Roma con i negazionisti - l_salviamo : RT @HMannione: Covid, Tarro su Crisanti: 'Fare tamponi non aiuta. Gli asintomatici non sono un problema, cosa serve' - l_salviamo : @DD_Forum @pandorarivista A quanto pare manca una voce che unisca le volonta' del Popolo con le forze Governative u… - l_salviamo : RT @FabLand83: L'emergenza covid può esere l'occasione per ripensare i luoghi di lavoro e favorire una maggiore partecipazione alle scelte… - l_salviamo : RT @DD_Forum: “Un Futuro Più Giusto di Prima”, fatto di maggiore giustizia sociale e ambientale è possibile. Abbiamo delineato cinque obiet… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “Salviamo Coronavirus: Tajani, 'dopo crisi bisogna trovare governo più credibile' Affaritaliani.it