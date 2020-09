Calciomercato Sassuolo: Scamacca al Braga, ancora distanza economica (Di martedì 1 settembre 2020) Calciomercato Sassuolo, Scamacca al Braga, ancora distanza economica, non eccessiva ma importante tanto da rinviare la chiusura dell’affare Calciomercato Sassuolo, Scamacca al Braga, ancora distanza economica, non eccessiva ma importante tanto da rinviare la chiusura dell’affare. ancora DISTANTI- Secondo quanto riportato da TMW, vige tutt’ora una distanza di un paio di milioni di euro tra le due parti. Questo nonostante la vicinanza nata dopo l’incontro della scorsa settimana tra il club portoghese e l’agente dell’attaccante, Paolo Paloni. Il club portoghese vorrebbe un prestito con ... Leggi su calcionews24

Calciomercato Sassuolo, Scamacca al Braga, ancora distanza economica, non eccessiva ma importante tanto da rinviare la chiusura dell’affare. ANCORA DISTANTI-Secondo quanto riportato da TMW, vige tutt’ ...

Italia, Locatelli: "Un sogno essere accostato alla Juventus: Pirlo è il mio idolo"

Da Coverciano è intervenuto in conferenza stampa Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo finito nel mirino della Juventus: "Stare qua è un sogno che si realizza. Da quando andavo a giocare coi m ...

