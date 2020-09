Brahim Diaz al Milan, affare in prestito secco. I tifosi dubbiosi: “Allora l’obiettivo è Chiesa…” (Di martedì 1 settembre 2020) Brahim Diaz è ormai ad un passo dal Milan, a riportarlo è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sottolinea come il giocatore arriverà dal Real Madrid in prestito secco. Soltanto più avanti arriverà il momento di eventuali discorsi legati al diritto di riscatto. Dunque nuovo rinforzo per il reparto offensivo di Pioli, intanto i tifosi accolgono Diaz...LE OPINIONI SOCIAL SU Brahim Diazcaption id="attachment 1015539" align="alignnone" width="1024" Brahim Diaz, Getty Images/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/sa cantone/status/1300840974302818312?s=20"embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Brahim Diaz al @acmilan: inizialmente sarà semplice prestito, le parti si riaggiorneranno più avanti per l’eventua… - DiMarzio : #Milan sempre più vicino a Brahim Diaz: le ultime - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - Redblack100x100 : RT @HCE__: Brahim Diaz fatta ed anche Tonali, firmati i documenti con Cellino pochi minuti fa, adesso le visite mediche (DM) - Giacomobacci2 : RT @SimoneCristao: Per Brahim #Diaz Milan e Real hanno cercato quadra anche oggi ma senza riuscirci, quindi si è ripiegato su semplice pres… -