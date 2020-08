Traffico Roma del 31-08-2020 ore 07:30 (Di lunedì 31 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno e buon inizio di settimana poco Traffico al momento sulle strade della capitale Tuttavia troviamo brevi Code in entrata in città sulla via Flaminia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti ci si trova invece sulla diramazione Roma Sud trova code per entrare sul Raccordo Anulare attenzione poi sulla A24 c’è un veicolo in fiamme nei pressi della barriera di Roma Est direzione per lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto di Corso di Francia da questa mattina è chiusa la rampa di uscita di viale maresciallo pilsudski direzione Viale Tiziano la riapertura mercoledì 2 settembre e da oggi lunedì 31 agosto Torneranno in funzione i varchi elettronici delle zone a Traffico limitato diurne di centro storico Tridente e Trastevere per ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Prenestina rallentamenti tra Via Laviano e Via dell'Acqua Vergine > centro città #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Flaminia Nuova rallentamenti tra Raccordo Anulare e Via Giovanni Fabbroni > centro città #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 30-08-2020 ore 19:30 RomaDailyNews Maltempo flagella il Nord, un disperso nel Varesotto

L'uomo è stato travolto da un torrente, un secondo muore nel mare in tempesta nello Spezzino. Controesodo con frane e incendi. A Milano tetto scoperchiato in una Rsa, trasferiti i pazienti VIDEO Un uo ...

Maltempo a Roma, oggi allerta meteo: forti temporali fino a sera

Piogge e temporali forti fino a sera: queste le previsioni del tempo per oggi, lunedì 31 agosto, per quanto riguarda la città di Roma. La Protezione Civile del Lazio segnala precipitazioni sparse, a p ...

L'uomo è stato travolto da un torrente, un secondo muore nel mare in tempesta nello Spezzino. Controesodo con frane e incendi. A Milano tetto scoperchiato in una Rsa, trasferiti i pazienti VIDEO Un uo ...Piogge e temporali forti fino a sera: queste le previsioni del tempo per oggi, lunedì 31 agosto, per quanto riguarda la città di Roma. La Protezione Civile del Lazio segnala precipitazioni sparse, a p ...