Tour de France: Ewan vince in volata a Sisteron, terzo Nizzolo. Alaphilippe sempre in giallo (Di lunedì 31 agosto 2020) E' il quinto successo stagionale per l'australiano. terzo Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling), fresco campione italiano ed europeo Leggi su firenzepost

Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: #TDF2020 3ª tappa Caduta per #Cosnefroy. Anche il favorito Wout #VanAert fuori dalla volata finale. Guarda la diretta ?? ht… - SpazioCiclismo : Il bilancio della terza tappa con il nostro consueto #TopFlop #TDF2020 ttps://cyclingpro.net/spaziociclismo/tour-2… - OA_Sport : Tour de France 2020, Julian Alaphilippe: “Essere in giallo è pura felicità, domani proverò a conservare la maglia” - infoitsport : LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: Alaphilippe difende il primato, Nizzolo per la vittoria -