Tivoli: massacra di botte la compagna, arrestato 25enne romano (Di lunedì 31 agosto 2020) Ieri sera, equipaggi della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato San Basilio hanno arrestato D.G., un 25enne romano, con precedenti di polizia, responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente italiana di 26 anni. I fatti, accaduti in località Tivoli dove vive la coppia, risalgono alla serata di ieri quando la vittima ha chiesto aiuto al 112 NUE. Tivoli, picchia la compagna: arrestato Le pattuglie, giunte immediatamente sul posto, hanno notato, a circa 30 metri dall’indirizzo segnalato, un uomo in strada che richiamava la loro attenzione e che, alla loro vista, si gettava in terra riferendo di aver avuto una lite con la propria compagna durante la quale l’aveva colpita con uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

