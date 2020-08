Sta per arrivare il “taxi volante”, primi voli nel 2024. Sarà economico e non impatterà sull’ambiente (Di lunedì 31 agosto 2020) L’azienda britannica Vertical Aerospace ha appena svelato il progetto di un rivoluzionario “taxi volante”. L’aereo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), soprannominato VA-1X, potrebbe iniziare ad accettare passeggeri molto presto: stando a quanto affermato dall’azienda, i primi voli potrebbero partire già nel 2024. “La tecnologia eVTOL rivoluzionerà i viaggi, combinando la sicurezza delle compagnie … L'articolo Sta per arrivare il “taxi volante”, primi voli nel 2024. Sarà economico e non impatterà sull’ambiente NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

AntoVitiello : #Tonali vuole chiudere con il #Milan e sta spingendo con il #Brescia. L'alleato più importante per #Maldini in ques… - sentonyiwobi : Provo ribrezzo per le offese che sta ricevendo la mia amica Cristine #Scandroglio, candidata con la #Lega alle… - ladyonorato : Le Forze dell’ordine costrette a difendere gli sbarchi dalle legittime proteste dei residenti, per non perdere il l… - orientamentibla : @MoltoBenone Si per carità, mi sta anche antipatica Barilla, però tirar fuori una roba di 7 anni fa. Almeno, allora… - Edooo_1900 : RT @Alex_Piace: ????Il @Fenerbahce ogni settimana alza la posta di 2 milioni per #Muriqi. Prima 18 poi 20 adesso secondo @SkySports 22 mil. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta per Emrod sta per testare la trasmissione di energia wireless a distanza Futuroprossimo Christopher Nolan e Robert Pattinson hanno mantenuto un “rispettoso silenzio” su Batman durante le riprese di Tenet

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Premiati gli arbitri della stagione

Sorpresa al raduno degli arbitri a Chianciano Terme. Il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi, al termine del suo intervento, ha premiato i migliori arbitri della stagione appena trasc ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...Sorpresa al raduno degli arbitri a Chianciano Terme. Il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi, al termine del suo intervento, ha premiato i migliori arbitri della stagione appena trasc ...