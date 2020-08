ScourgeBringer: il frenetico action platform che unisce Dead Cells e Celeste ha una data di uscita (Di lunedì 31 agosto 2020) Lo sviluppatore Flying Oak Games e il publisher Dear Villagers hanno annunciato che il frenetico platform ScourgeBringer sarà lanciato il 21 ottobre su Nintendo Switch, Xbox One, Game Pass per PC e su Steam Early Access (PC, Mac, Linux).ScourgeBringer ha raggiunto la top 20 dei bestseller di Steam quando è entrato in Early Access a febbraio ed è attualmente disponibile anche in Anteprima per Game Pass su PC.ScourgeBringer mira a canalizzare il mistero e la crudezza di un "rogue-platformer" con controlli fluidi, combattimenti aerei, grafica in pixel e una colonna sonora incisiva. La storia segue l'eroina Kyhra, che viene inviata a scoprire i segreti di un monolite che minaccia di distruggere il suo mondo. Armata del suo fidato drone da combattimento, dovrà ... Leggi su eurogamer

