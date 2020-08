Palermo, Marconi: “Vinto campionato a Monza e per portare rosanero in B ecco cosa serve” (Di lunedì 31 agosto 2020) Ivan Marconi calciatore del Palermo è intervenuto in sala stampa dal ritiro di Petralia. Queste le dichiarazioni del nuovo difensore rosanero la scorsa stagione a Monza: “Vincere un campionato non è mai facile ed è importante anche la componente fortuna. Il Monza ha fatto delle scelte e io quando ha chiamato il Palermo ho subito deciso di venire perchè quella rosanero è una piazza incredibile. Il mister Boscaglia lo conosco per fama e so che ha sempre costruito squadre per vincere. Speriamo di vedere allo stadio i tifosi rosanero perché so come spingono e quando ho giocato contro il Palermo la loro spinta è stata forte. Mie caratteristiche? Sono più un ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Palermo, Marconi: 'Vinto campionato a Monza e per portare rosanero in B ecco cosa serve' - - Mediagol : #Marconi: “Bellusci mi ha suggerito di accettare il #Palermo. Obiettivo? Non è importante vincere subito…” - WiAnselmo : Marconi: 'Bellusci mi ha suggerito di accettare il #Palermo. Obiettivo? Non è importante vincere subito...'… - Mediagol : Marconi: 'Bellusci mi ha suggerito di accettare il #Palermo. Obiettivo? Non è importante vincere subito...'… - Mediagol : #Marconi: “Il pubblico a #Palermo fa la differenza. Vi spiego dove preferisco giocare” -