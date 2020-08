Osimhen, l'entourage: "Affare iniziato a gennaio, il Napoli ha fatto di tutto! Lo voleva il Barça..." (Di lunedì 31 agosto 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Roberto Calenda, membro dell'entourage di Victor Osimhen: "Osimhen è un giocatore di indiscusso talento, tanto è vero che sin dai pri ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Osimhen, l'entourage: 'Trattativa iniziata a gennaio, il Napoli ha fatto di tutto! Lo voleva il Barça...' - Napoli_Report : @eantoniopolonia @MarcoGiordano6 @Mattia66640560 Sulla trattativa Osimhen Marco è stato tra i migliori, intervistav… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen entourage

Tutto Napoli

Ciro Venerato, uomo mercato della RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal. Venerato ha fatto il suo consueto aggiornamento sul calciomercato del Napo ...Anche oggi l’Arsenal sta lavorando con l’entourage del giocatore per definire l’ingaggio e la durata del contratto, motivo per cui non è ancora arrivata la firma. LEGGI ANCHE –> The Times – Gabriel su ...