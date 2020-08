Non uno ma tre brani di Lady Gaga ai VMA 2020, super show con Ariana Grande tra mascherina e quarantena (video) (Di lunedì 31 agosto 2020) Oltre all'attesissimo duetto con Ariana Grande in Rain On Me Lady Gaga VMA 2020 ha regalato un vero e proprio medley con un'esibizione altamente coreografica. La popstar newyorkese ha incluso nel suo super-show, il primo dal vivo dell'era Chromatica, tanti riferimenti all'attualità: è entrata in scena come se fosse in quarantena nel suo appartamento di New York per poi chiedere metaforicamente aiuto col brano 9-1-1 uno dei più ballabili del nuovo album. Poi ha poi accolto Ariana Grande sul palco per esibirsi per la prima volta con lei nel duetto Rain on Me grazie al quale Lady Gaga ai VMA 2020 ha ottenuto 7 nomination (ma che non ha ... Leggi su optimagazine

rubio_chef : No clandestini? Regolarizza i viaggi e il lavoro. No spacciatori? Legalizzala e non prendere voti da chi gestisce i… - AndreaDianetti : Poi mi spiegheranno come uno che non è simpatico neanche ai parenti stretti, abbia avuto nella vita possibilità: te… - MARCOCARTA85 : Chi l’ha detto che dobbiamo per forza aspettare giorni migliori? Non starò per sempre in modalità ricerca. Per me,… - riccardomonet : Schifo. Solo schifo: 209 miliardi dal R.F. e non c'è ancora l'ombra di uno straccio di programma. Sanità a pezzi e… - Lorenzo85138938 : @Wes10Sneijder1 @sergiogali5 @ZZiliani Puoi dirmi tutto quello che vuoi. Come lo si può dire di altri allenatori. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Non uno Non uno di meno: bando di Con i Bambini e Regione Lazio ConMagazine.it Il coronavirus non ferma i tifosi del Palermo: uno striscione in ritiro per incitare la squadra

Le restrizioni covid non fermano i tifosi del Palermo che oggi pomeriggio si sono recati a Petralia, sede del ritiro dei rosanero, per sostenere la squadra di Boscaglia in vista della prossima stagion ...

Mobilità, il risparmio passa dal noleggio

L'automobile è una delle voci di costo che più incide sul budget delle famiglie: per razionalizzare la spesa molti cominciano a considerare formule alternative all'acquisto del mezzo, come il noleggio ...

Le restrizioni covid non fermano i tifosi del Palermo che oggi pomeriggio si sono recati a Petralia, sede del ritiro dei rosanero, per sostenere la squadra di Boscaglia in vista della prossima stagion ...L'automobile è una delle voci di costo che più incide sul budget delle famiglie: per razionalizzare la spesa molti cominciano a considerare formule alternative all'acquisto del mezzo, come il noleggio ...