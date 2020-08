Milan, Zlatan Ibrahimovic rinnova fino al 2021 (Di lunedì 31 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic prolunga di un anno il contratto con il Milan. Lo svedese tornato nel mercato invernale è in breve tempo diventato un uomo imprescindibile per la squadra di Stefano Pioli e dopo qualche settimana di attesa è arrivato il rinnovo per la prossima stagione. Il sodalizio con i rossoneri è esteso fino al 30 giugno 2021. Nella giornata di lunedì 31 agosto, Ibrahimovic si è allenato per la prima volta in questa stagione con la squadra. Leggi su sportface

