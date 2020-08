Messi, l’addio alla Liga e il crollo dei diritti tv: Tebas trema (Di lunedì 31 agosto 2020) Perdere Lionel Messi sarebbe un problema non da poco per la Liga, che si troverebbe a fare i conti con grane nei diritti tv L’addio di Lionel Messi alla Liga porterebbe non pochi problemi al campionato spagnolo sul fronte dei diritti tv. Se dopo l’addio di Ronaldo la Federazione ha firmato contratti migliori, come ha più volte ribadito Tebas, se dovesse partire anche la Pulce, non sarebbe così. Come analizza La Gazzetta dello Sport, il Covid è costato al campionato spagnolo ben 350 milioni di euro e l’addio di Messi rischia di bissare questa situazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Oggi in #primapagina la giornata delle svolte: l'accordo tra #Conte e l'#Inter e l'addio di #Messi al #Barcellona - ruiu19 : Dopo l’annuncio dell’addio dal Barça che Cristiano Ruiu TV aveva anticipato la scorsa settimana, ecco il nuovo vide… - GoalItalia : Messi è pronto a rompere il silenzio: vuole spiegare l'addio al Barcellona ?? - infoitsport : Dalla Spagna: il Barça ha licenziato lo studio legale che ha consigliato l’addio di Messi - infoitsport : Barcellona, dalla Spagna: 'Licenziato lo studio legale che ha consigliato l'addio a Messi' -

Ultime Notizie dalla rete : Messi l’addio Busto Arsizio: «Mi sa dire...» e addio Rolex La Prealpina