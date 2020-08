Mercato Palermo, arriva Corrado dall'Inter per la fascia sinistra (Di lunedì 31 agosto 2020) Niccolò Corrado è un nuovo calciatore del Palermo . Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'accordo tra l'Inter e i rosanero è stato raggiunto. Il calciatore arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei nerazzurri. Le due società ... Leggi su stadionews

infoitsport : Chi arriverà, cosa manca e dove intervenire. Le ultime sul mercato del Palermo - louiezeegen : Your local trusty cigarette salesman @ Mercato Di Ballaro, Palermo - genovese53 : RT @pedrolp44860430: Mercato storico Ballarò #Palermo In giro per il mercato - anaturalstate : Straight outta Ballaro @ Mercato Di Ballaro, Palermo - LiveSicilia : Palermo, quasi fatta per Corrado -