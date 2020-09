Mattarella: "La comunità della scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale" (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione oggi, nel giorno del 150° anniversario della nascita di Maria Montessori, un messaggio sul mondo della scuola che mai come in queste ore è al centro dell'attenzione in vista del riavvio delle lezioni con le nuove misure anti-Covid. Il Capo dello Stato ha prima di tutto ricordato la figura di Maria Montessori:"Maria Montessori nasceva centocinquanta anni fa, a Chiaravalle. La sua umanità, i suoi studi, la sua coraggiosa esperienza di educatrice, hanno impresso un segno profondo nelle scienze pedagogiche e indicato orizzonti nuovi per la scuola, a beneficio di milioni di giovani in ogni parte del mondo, che hanno potuto e ... Leggi su blogo

zazoomblog : Il presidente Mattarella: La scuola è una risorsa decisiva per il futuro della comunità -… -