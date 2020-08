La7, in arrivo una domenica pomeriggio «di taglio giornalistico». Con Myrta Merlino, Gerardo Greco e Vauro (Di lunedì 31 agosto 2020) Gerardo Greco Una delle principali novità della nuova stagione TV 2020/2021 è che anche La7 avrà accesa la sua domenica pomeriggio. E’ in arrivo – come annunciato da Myrta Merlino giorni fa – un nuovo programma di taglio giornalistico affidato alla conduttrice de L’Aria che Tira, che nel dì di festa non sarà sola. “Con lei ci saranno Gerardo Greco e Vauro“ annuncia il direttore di La7 Alberto Salerno al Corriere della Sera. Greco, dunque, dopo la non esaltante avventura a Rete 4 (in meno di un anno si è visto chiudere il programma W l’Italia ed è stato ‘allontanato’ ... Leggi su davidemaggio

Una delle principali novità della nuova stagione TV 2020/2021 è che anche La7 avrà accesa la sua domenica pomeriggio. E’ in arrivo – come annunciato da Myrta Merlino giorni fa – un nuovo programma di ...

«La7 è una comunità. Una comunità televisiva radicata anche nel web. Un punto di riferimento per un pubblico che vuole essere sempre informato. Noi saremo con loro». La7 riparte subito con tutti i suo ...

