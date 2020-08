Il vero smartworking presuppone una rivoluzione: non le ore alla scrivania ma obiettivi (Di lunedì 31 agosto 2020) di Marta Coccoluto A meno di due settimane dalla riapertura delle scuole e con i dati dei contagi in risalita netta, si riaccende il dibattito sullo smart working. Il lavoro agile, disciplinato dalla legge 81/2017, è stato il viatico per attraversare il lungo lockdown, ma come ne siamo usciti? Intanto con un travisamento di fondo, ovvero uguagliare il lavoro da remoto, si legge da casa, con lo smart working. Quest’ultimo sottintende una rivoluzione nel modo di concepire il lavoro, orientato agli obiettivi e ai risultati, in cui a misurare la produttività è la qualità del lavoro svolto, non più le ore trascorse alla scrivania e neanche quelle in collegamento costante da casa. Ne parla Silvia Zanella, giornalista e direttrice ... Leggi su ilfattoquotidiano

trattomale : Vedo che persiste l'odio verso lo #smartworking Non mi stupisce, sono gli stessi che 'in ufficio non fate un cazzo… - ilfattoblog : Il vero smartworking presuppone una rivoluzione: non le ore alla scrivania ma obiettivi - Noovyis : (Il vero smartworking presuppone una rivoluzione: non le ore alla scrivania ma obiettivi) Playhitmusic - - Lichtung5 : @confundustria Al contrario nell'ufficio dove lavoro, tutti gli impiegati hanno fermamente rifiutato e disprezzato… - GiovannaDiTroia : RT @LDRaimondo: @ariannavise @CatalfoNunzia @PuglisiPD @maudelconte @marcoleonardi9 @rquerze @Am_Parente @Luke_like @GabDeStefani @TNannici… -

Ultime Notizie dalla rete : vero smartworking Il vero smartworking presuppone una rivoluzione: non le ore alla scrivania ma obiettivi Il Fatto Quotidiano "Il rientro in azienda? Rivoluzione telepresenza"

"Con l’inizio della Fase 3, le organizzazioni dovranno identificare forme ibride nelle modalità di lavoro per il rientro in azienda: siamo davanti alla possibilità di compiere un salto di innovazione ...

Amazon sfida Apple e FitBit: ecco Halo, il primo bracciale ''smart'' che dice se si è in sovrappeso. E scatena le polemiche

Smartband o per meglio dire i braccialetti fitness tracker sono appunto dei piccolo ed ingegnosi bracciali che permettono agli utenti di tracciare i loro passi durante le passeggiate o ancora il sonno ...

"Con l’inizio della Fase 3, le organizzazioni dovranno identificare forme ibride nelle modalità di lavoro per il rientro in azienda: siamo davanti alla possibilità di compiere un salto di innovazione ...Smartband o per meglio dire i braccialetti fitness tracker sono appunto dei piccolo ed ingegnosi bracciali che permettono agli utenti di tracciare i loro passi durante le passeggiate o ancora il sonno ...