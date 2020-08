Fiona May, la figlia Larissa trionfa nel salto in lungo: l’orgoglio della campionessa (Di lunedì 31 agosto 2020) A soli 18 anni Larissa Iapichino è diventata campionessa di salto in lungo e sua madre, la grande Fiona May, non poteva non festeggiare su Instagram questa grande vittoria. “Orgogliosa di questo giovane atleta che ha vinto il suo primo titolo senior a 18 anni – ha scritto sul suo profilo, postando una foto della figlia -. Le condizioni erano terribili per tutti i saltatori in lungo ma tutti hanno mostrato carattere”. Bellissima come la sua mamma e di carattere, Larissa ha deciso di seguire la passione per lo sport. Nonostante la giovane età si è già fatta notare e quella raggiunta in questi giorni è solo l’ennesima vittoria. Nonostante il vento contrario, ... Leggi su dilei

Corriere : Larissa, la figlia di Fiona May, a 18 anni conquista il primo titolo italiano nel lungo - chetempochefa : “Sono orgogliosa di questa giovane atleta, che ha vinto il suo primo titolo italiano nel salto in lungo a 18 anni.… - chetempochefa : Complimenti a #LarissaIapichino che, dopo aver avvicinato il record di sua madre Fiona May con un salto di 6,80 met… - mario_secondo : RT @chetempochefa: Complimenti a #LarissaIapichino che, dopo aver avvicinato il record di sua madre Fiona May con un salto di 6,80 metri, i… - Andrea_Radic : RT @DarioNardella: Grande #LarissaIapichino a 18 anni tricolore nel salto in lungo! Sei l’orgoglio di tutta Firenze, avanti così!! ???? https… -