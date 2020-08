Coronavirus e rientro a scuola, Oms Europa e Speranza: “Mascherine dove serve, a casa se malati, lezioni online in caso di chiusure”. Mascherina trasparente per i prof (Di lunedì 31 agosto 2020) Quella del rientro a scuola sarà una grande sfida da affrontare dopo l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus. Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, e il ministro della Salute Roberto Speranza, che hanno co-presieduto il vertice virtuale di oggi fra i 53 Stati membri della Regione europea, spiegano le misure da considerare per una scuola sicura ai tempi del Covid-19. Tra queste, ci sono: uso di mascherine dove appropriato; a casa se malati; politiche specifiche per bambini a rischio e con bisogni speciali, ma anche per gli insegnanti vulnerabili alle infezioni per particolari problematiche di salute; necessità di essere pronti ... Leggi su meteoweb.eu

