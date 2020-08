Cornetti e terrore: raid e fuga attraverso la cappa della cucina (FOTO) (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Cornetti e terrore nel Vesuviano. Entra nella cornetteria in evidente stato confusionale è devasta il locale poi cerca la fuga attraverso la cappa della cucina. Tutto si è consumato domenica mattina, 30 agosto, ad Ercolano quando un uomo, che molto probabilmente era sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha messo a ferro e fuoco un esercizio commerciale di via IV Novembre. L’uomo, senza alcun motivo apparente, ha distrutto le vetrine del locale devastando tutto quello che si trovava davanti, per poi cercare di fuggire attraverso i tubi della cappa di aspirazione della cornetteria. Mentre, nella serata di ieri, il primo ... Leggi su anteprima24

MauroCelestini : @AdryWebber Sì sì i cornetti sono bn lievitati e pronti nel forno Ora Si capirà a cosa serve il terrore degli ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Cornetti terrore Cornetti e terrore: raid e fuga attraverso la cappa della cucina (FOTO) anteprima24.it