C’è lo Shamrock Rovers per il Milan in Europa League (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Milan ha pescato lo Shamrock Rovers nel sorteggio del secondo turno preliminare di Europa League. I rossoneri si giocheranno il passaggio al terzo turno il 17 settembre in Irlanda in gara secca. Foto: sito ufficiale Milan. L'articolo C’è lo Shamrock Rovers per il Milan in Europa League proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

news24_napoli : C’è lo Shamrock Rovers per il Milan in Europa League - AlessandroR79 : @PianiMino Lo shamrock rovers lo conosco solo perché a Magenta c'è un pub irlandese con il suo nome. - carlitospass : #europaleague, per @acmilan c’è lo #shamrock rovers, si gioca a Dublino in gara secca - INTER291103 : Magia dal primo turno di qualificazione di Europa League: ventisei rigori per decidere Shamrock Rovers-Ilves, termi… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Shamrock