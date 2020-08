Candreva, grave lutto: scomparso il padre (Di lunedì 31 agosto 2020) Brutto momento per Antonio Candreva: è venuto a mancare il padre Marcello, da tempo impegnato nella lotta contro un brutto male. Il calciatore dell’Inter ha salutato il papà con un breve messaggio sui social: “Ti porterò sempre con me, ciao Pa”. Visualizza questo post su Instagram Ti porterò sempre con me Ciao Pa Un post condiviso da Antonio Candreva (@antonioCandreva) in data: 31 Ago 2020 alle ore 4:18 PDT Foto: Daily express L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

