Billionaire: alcuni dipendenti si sentivano male prima di ferragosto (Di lunedì 31 agosto 2020) Secondo una ricostruzione effettuata da ‘Repubblica’, i primi segnali del possibile focolaio al Billionaire risalgono al 12 agosto. Il mese di agosto è stato caratterizzato da un ritorno dei contagi da Coronavirus in tutte le regioni d’Italia. Ad essere colpita in particolar modo è stata la Sardegna, regione che durante la prima ondata di Covid-19 … Leggi su viagginews

michelataxistro : RT @v2Dark: 16/08: Il locale continua ad essere affollatissimo (e in carenza di organico). Le misure di sicurezza necessarie a termini di l… - LEOREDBARON : RT @v2Dark: 16/08: Il locale continua ad essere affollatissimo (e in carenza di organico). Le misure di sicurezza necessarie a termini di l… - v2Dark : 16/08: Il locale continua ad essere affollatissimo (e in carenza di organico). Le misure di sicurezza necessarie a… - GiandomenicoFu3 : @matteosalvinimi Flavio Briatore positivo al Covid19, assieme a centinaia di suoi clienti e lavoratori del Billiona… - GiandomenicoFu3 : @matteosalvinimi Flavio Briatore positivo al Covid19, assieme a centinaia di suoi clienti e lavoratori del Billiona… -