Anita Paolilli prima nel campionato nazionale AICS in corso a Misano Adriatico (Di lunedì 31 agosto 2020) La giovanissima atleta montesilvanese Anita Paolilli, 11 anni, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Principianti Professional, nell’ambito della 44esima rassegna nazionale di pattinaggio artistico AICS, in corso a Misano Adriatico. Alla manifestazione, valevole per il campionato nazionale AICS, prendono parte 3.000 atleti appartenenti a 120 società italiane. Paolilli si è classificata prima nella categoria Principianti Professional 2009/2010. La giovanissima atleta abruzzese è tesserata dal 2015 con la società Skating Academy di Angela e Stella Cantelli, con sedi a Montesilvano, Silvi e Lanciano. Il suo ultimo successo corona un ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Anita Paolilli Anita Paolilli prima nel campionato nazionale AICS in corso a Misano Adriatico - La Prima Pagina La Prima Pagina