Allerta Meteo Campania: codice giallo per temporali nel pomeriggio, possibili fenomeni di dissesto idrogeologico (Di lunedì 31 agosto 2020) La Protezione civile della Regione Campania comunica che a partire dalle 13 e fino alle 20 di oggi sono previste piogge e temporali che sulle zone 1 e 2 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese) determinano un’Allerta Meteo di colore giallo per conseguenti possibili fenomeni di dissesto idrogeologico. Si prevedono, in particolare “precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale. possibili raffiche nei temporali”. I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da incertezza previsionale e potranno avere rapidita’ di evoluzione, sottolinea la nota. Tra gli scenari di impatto al suolo si ricordano: ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #31agosto, nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Veneto e nel Lazio ??Allerta GIALLA in… - corrmezzogiorno : #Napoli Piogge e temporali in Campania, scatta l’allerta meteo dal primo pomeriggio - SkyTG24 : Maltempo in Campania, allerta meteo per temporali - Tgyou24 : Protezione Civile Campania: Allerta meteo gialla dalle ore 13.00 via @jegtheme -