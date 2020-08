Adesso è anche ufficiale: Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan (Di lunedì 31 agosto 2020) Vi abbiamo raccontato per filo e per segno la strada che ha percorso Zlatan Ibrahimovic per rinnovare con il Milan. Adesso il club rossonero con una nota ufficiale ha comunicato che l’attaccante svedese ha rinnovato fino al 2021. “AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimović estendendo il sodalizio con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Il campione svedese prosegue il suo straordinario percorso con la maglia rossonera iniziato nel 2010 con 85 presenze, 56 gol, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, e poi riavviato lo scorso gennaio per contribuire in modo significativo al ritorno del Milan in Europa, con 11 gol realizzati in 20 partite (tra campionato e Coppa Italia) e ... Leggi su alfredopedulla

matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - repubblica : Tamponi di massa, adesso sappiamo anche che strumento utilizzare - marcodimaio : L’Italia ottiene dall’UE la quota più alta del fondo #Sure. Bene. Adesso non perdiamo altro tempo: mettiamo da part… - PollicinoAndrea : @AnCatDubh8 Volentieri, anche adesso se vuoi ?? - GlANCOCCO : @almondior - di non assecondarlo e per ora lasciare almeno un margine di tempo affinché entrambi possiate rifletter… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso anche F1 | GP Belgio 2020 – Classifica piloti e team: Adesso anche la Renault spaventa Maranello [Round 7/17] F1inGenerale Mercato Inter, il miracolo di Tonali svela la verità, Conte al comando

Adesso il re è nudo, Tonali ha fatto il miracolo anche senza vestire la maglia nerazzurra per un solo minuto. Andrà al Milan ma prima di raggiungere Pioli e Ibra ha fatto un gran regalo ai tifosi nera ...

Dal ritiro | Day 7

Inizia la seconda settimana di ritiro per i ragazzi dell’Empoli ed anche oggi, come da programma, una doppia seduta. Non cambia di molto il canovaccio, è nel pomeriggio che il pallone diventa protagon ...

Adesso il re è nudo, Tonali ha fatto il miracolo anche senza vestire la maglia nerazzurra per un solo minuto. Andrà al Milan ma prima di raggiungere Pioli e Ibra ha fatto un gran regalo ai tifosi nera ...Inizia la seconda settimana di ritiro per i ragazzi dell’Empoli ed anche oggi, come da programma, una doppia seduta. Non cambia di molto il canovaccio, è nel pomeriggio che il pallone diventa protagon ...