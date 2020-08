“Neymar non sarà più testimonial Nike dal 31 agosto”: dopo 15 anni il calciatore brasiliano cambia sponsor (Di domenica 30 agosto 2020) dopo 15 anni di contratto si separano i destini di Neymar e della Nike. Il colosso dell’abbigliamento sportivo ha riferito in una nota che il contratto di sponsorizzazione con l’attaccante brasiliano cesserà a partire da lunedì 31 agosto. L’azienda non ha reso noti i motivi della fine del rapporto con la stella della nazionale verdeoro, mentre il suo entourage ha dichiarato di non avere informazioni in merito, né di essere a conoscenza della questione. Secondo il portale brasiliano Uol, la risoluzione del contratto è dovuta a discrepanze sulle nuove condizioni economiche offerte dalla Nike. Il giocatore del Psg, che attualmente si trova in vacanza ad Ibiza, avrebbe deciso di non accettarle. La storia tra Neymar e ... Leggi su ilfattoquotidiano

IlGiannon : @BDrummm @robertoerreB @interismo1908 @FootballAndDre1 Quindi lo sceicco fa una sponsorizzazione da 700 milioni a M… - AldoRazal : @KarlOne71 Già mi immagino la gazzetta: ADDIO AL TETTO DEL MONDO I giocatori più forti del mondo ormai non sono più… - GiacomoGiura : @Teo__Visma @Denis2oo1 Non ci sta piu' nessuna clausola di 700 milioni. La dirigenza blaugrana non sa neanche che c… - Teo__Visma : @GiacomoGiura @Denis2oo1 Per me Messi fa bene a volersene andare, perché dal post Neymar la dirigenza non ha beccat… - LucaParry85 : legale e lui deve stare in questo manicomio? dove anno prima fa spendere parole dei giocatori per griezman e non lo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Neymar non